लालू प्रसाद यादव ने पारिवारिक कलह पर पहली प्रतिक्रिया दी, बोले- मैं संभाल लूंगा 

कलह पार्टी नेताओं से क्या बोले लालू यादव? चुनाव में हार के बाद सोमवार को RJD विधायक दल की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई थी, जिसमें लालू, राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती भी शामिल थीं। इस दौरान लालू ने तेजस्वी और बेटी रोहिणी आचार्य के बीच झगड़े को लेकर कहा, "यह आंतरिक पारिवारिक मामला है और इसे परिवार के भीतर ही सुलझा लिया जाएगा। मैं इससे निपटने के लिए मौजूद हूं।" लालू ने तेजस्वी की प्रशंसा कर कहा कि उन्होंने काफी मेहनत की थी।

जानकारी तेजस्वी चुने गए विपक्ष के नेता RJD विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को एक बार फिर से बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। चुनाव में RJD को कुल 25 सीटें मिली हैं, जो विधानसभा की कुल 243 सीटों का 10 प्रतिशत है।