लालू प्रसाद यादव ने पारिवारिक कलह पर पहली प्रतिक्रिया दी, बोले- मैं संभाल लूंगा
क्या है खबर?
बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में करारी शिकस्त के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार में कलह शुरू हो गई है, जिससे पार्टी के नेता चिंतित हैं। लालू यादव ने पार्टी नेताओं से कहा कि उनको मामले में अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे जल्द ही इस झगड़े का निपटारा करेंगे। NDTV के मुताबिक, लालू ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक के दौरान झगड़े का जिक्र किया था।
कलह
पार्टी नेताओं से क्या बोले लालू यादव?
चुनाव में हार के बाद सोमवार को RJD विधायक दल की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई थी, जिसमें लालू, राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती भी शामिल थीं। इस दौरान लालू ने तेजस्वी और बेटी रोहिणी आचार्य के बीच झगड़े को लेकर कहा, "यह आंतरिक पारिवारिक मामला है और इसे परिवार के भीतर ही सुलझा लिया जाएगा। मैं इससे निपटने के लिए मौजूद हूं।" लालू ने तेजस्वी की प्रशंसा कर कहा कि उन्होंने काफी मेहनत की थी।
जानकारी
तेजस्वी चुने गए विपक्ष के नेता
RJD विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को एक बार फिर से बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। चुनाव में RJD को कुल 25 सीटें मिली हैं, जो विधानसभा की कुल 243 सीटों का 10 प्रतिशत है।
झगड़ा
क्या है तेजस्वी और रोहिणी आचार्य के बीच झगड़ा?
शुक्रवार 14 नवंबर को बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद पटना स्थित लालू के आवास पर माहौल काफी शांत था। तभी रोहिणी आचार्य ने राज्यसभा सांसद संजय यादव पर हार का ठीकरा फोड़ा, जिससे माहौल गर्म हो गया। इसके बाद रोहिणी ने एक्स पर संजय यादव और रमीज नेमत की वजह से परिवार से नाता तोड़ने की बात कही और रविवार को चप्पल से मारने, गाली-गलौज का आरोप लगाया। संजय और रमीज तेजस्वी के बेहद खास हैं।