तेजस्वी यादव को बिहार का नेता प्रतिपक्ष चुना गया

सिर्फ 25 सीट पाकर भी तेजस्वी यादव बने बिहार के नेता प्रतिपक्ष? जानिए कैसे

लेखन गजेंद्र 05:14 pm Nov 17, 202505:14 pm

क्या है खबर?

बिहार के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पराजित होने के बाद सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। सोमवार को पटना में हुई RJD की विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस दौरान हार पर मंत्रणा भी की गई। महागठबंधन का नेतृत्व कर रही RJD ने विधानसभा चुनाव में सिर्फ 25 सीट हासिल किए हैं, जबकि पूरे गठबंधन ने 35 सीट हासिल की है।