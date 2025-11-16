लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ा, लिखा- मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई

बिहार में बुरी तरह शिकस्त के बाद पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार में कलह मची हुई है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने घर और परिवार से नाता तोड़ने के बाद रविवार को बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उनको घर में जलील किया गया और गंदी गालियां दी गई, साथ ही उनको मारने के लिए चप्पल तक उठाया गया। उन्होंने लिखा कि भगवान किसी भी घर में रोहिणी जैसी बहन और बेटी न पैदा करे।

बयान रोहिणी ने क्या लिखा? रोहिणी ने लिखा, 'कल एक बेटी, बहन, शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया। गंदी गालियां दी गयीं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पडी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते मां-बाप, बहनों को छोड़ आयी, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया...मुझे अनाथ बना दिया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी-बहन पैदा ना हो।'

आरोप मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगा दी- रोहिणी आचार्य रोहिणी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि उन्हें गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपये-टिकट लिए तब गंदी किडनी लगवाई। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि जब मायके में कोई बेटा-भाई हो, तो भूलकर भी पिता को न बचाएं और भाई-बेटे को बोलें कि अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। उन्होंने लिखा, 'मुझसे बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार नहीं देखा।

कल एक बेटी, एक बहन , एक शादीशुदा महिला , एक माँ को जलील किया गया , गंदी गालियाँ दी गयीं , मारने के लिए चप्पल उठाया गया , मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया , सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पडी ..

कलह रोहिणी ने संजय यादव और रमीज पर लगाया बड़ा आरोप बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की बुरी हाल के एक दिन बाद रोहिणी ने शनिवार को एक्स पर लिखा था, 'मैं राजनीति छोड़ रही हूं और मैं अपने परिवार को अस्वीकार कर रही हूं...संजय यादव और रमीज ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था...और मैं सारा दोष ले रही हूं।' संजय यादव हरियाणा से हैं, जो RJD से राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सहयोगी हैं। रमीज तेजस्वी के पुराने दोस्त हैं।

किडनी किडनी को लेकर बवाल रोहिणी का संजय यादव से झगड़ा चुनाव से पहले ही सामने आ गया था, जब रोहिणी की उनके पिता लालू को दी गई किडनी पर सवाल उठाया गया था। रोहिणी ने एक्स पर चुनौती दी कि अगर कोई साबित कर दे कि मैंने किसी मांग के कारण अपने पिता को किडनी दी थी या किडनी दिया जाना झूठा है तो वह राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लेंगी। आरोप था कि रोहिणी ने किडनी नहीं दी है।