केरल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक राहुल ममकूटाथिल का इस्तीफा, उत्पीड़न के आरोपों से घिरे

दबाव भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाया दबाव रिनी के खुलासे के बाद भाजपा ने पलक्कड़ के विधायक राहुल के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। पार्टी ने उनके कार्यालय तक मार्च निकाला और उन्हें ही आरोपी बताया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) की युवा शाखा DYFI ने भी राहुल के पलक्कड़ स्थित कार्यालय तक मार्च निकाला और उनके इस्तीफे की मांग की। इसके बाद लेखिका हनी ने सामने आकर राहुल का नाम लिया और कई घृणित आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

बयान राहुल ममकूटाथिल ने क्या कहा? राहुल ने इस्तीफा देते हुए कहा कि वह गलत होने की वजह से पद नहीं छोड़ रहे, बल्कि पार्टी को ध्यान में रखकर इस्तीफा देर रहे हैं। उन्होंने कहा, "पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा-पंचायत चुनावों से पहले उन्हें बहुत काम करना है। वे मुझे सही ठहराने में समय बर्बाद नहीं कर सकते। मैं उनके समय का सम्मान करता हूं। हम CPIM सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। मुझे किसी ने इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। यह मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।"

विवाद क्या है मामला? रिनी ने खुलासा किया था कि 3 साल पहले नेता से उनकी मुलाकात हुई और इसके बाद आपत्तिजनक मैसेज प्राप्त होने लगे। उसने कई बार मैसेज में लिखा, "तुम जिसे मर्जी बोल लो कुछ नहीं होगा...कमरा बुक करता हूं, आ जाना।" रिनी ने यह भी कहा कि पार्टी में उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन उनको नजरअंदाज किया गया। लेखिका हनी का कहना है कि राहुल लड़कियों के साथ बातचीत और मुलाकात को अपने समूह में गलत तरीके से बताते थे।