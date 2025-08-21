केरल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक राहुल ममकूटाथिल का इस्तीफा, उत्पीड़न के आरोपों से घिरे
क्या है खबर?
केरल में मलयालम अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज और लेखिका हनी भास्करन द्वारा उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के बाद युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राहुल ममकूटाथिल ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक दिन पहले रिनी ने बिना नाम लिए बगैर खुलासा किया था कि एक प्रमुख राजनीतिक दल के एक युवा नेता ने उन्हें बार-बार आपत्तिजनक संदेश भेजे और उन्हें होटल में भी बुलाया। रिनी के कहा कि पार्टी के लोग उनका समर्थन करते हैं।
दबाव
भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाया दबाव
रिनी के खुलासे के बाद भाजपा ने पलक्कड़ के विधायक राहुल के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। पार्टी ने उनके कार्यालय तक मार्च निकाला और उन्हें ही आरोपी बताया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) की युवा शाखा DYFI ने भी राहुल के पलक्कड़ स्थित कार्यालय तक मार्च निकाला और उनके इस्तीफे की मांग की। इसके बाद लेखिका हनी ने सामने आकर राहुल का नाम लिया और कई घृणित आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बयान
राहुल ममकूटाथिल ने क्या कहा?
राहुल ने इस्तीफा देते हुए कहा कि वह गलत होने की वजह से पद नहीं छोड़ रहे, बल्कि पार्टी को ध्यान में रखकर इस्तीफा देर रहे हैं। उन्होंने कहा, "पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा-पंचायत चुनावों से पहले उन्हें बहुत काम करना है। वे मुझे सही ठहराने में समय बर्बाद नहीं कर सकते। मैं उनके समय का सम्मान करता हूं। हम CPIM सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। मुझे किसी ने इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। यह मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।"
विवाद
क्या है मामला?
रिनी ने खुलासा किया था कि 3 साल पहले नेता से उनकी मुलाकात हुई और इसके बाद आपत्तिजनक मैसेज प्राप्त होने लगे। उसने कई बार मैसेज में लिखा, "तुम जिसे मर्जी बोल लो कुछ नहीं होगा...कमरा बुक करता हूं, आ जाना।" रिनी ने यह भी कहा कि पार्टी में उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन उनको नजरअंदाज किया गया। लेखिका हनी का कहना है कि राहुल लड़कियों के साथ बातचीत और मुलाकात को अपने समूह में गलत तरीके से बताते थे।
प्रतिक्रिया
विपक्ष के नेता ने कहा कार्रवाई होगी
उत्पीड़न के आरोपों पर केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि कांग्रेस को अभी शिकायत मिली है और आश्वासन दिया कि चाहे वह कोई भी हो कार्रवाई की जाएगी। तिरूवनन्तपुरम में सतीशन ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता उनके लिए बेटी की तरह हैं और अगर आरोपी ने कोई गलती की है, तो वह कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें यह पद उनके काम के आधार पर दिया गया है।