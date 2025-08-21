पटना में अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इंकार किया

हंगामा

यह कार्यक्रम राज्य मदरसा बोर्ड की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें मदरसा शिक्षक भी शामिल हुए थे। इसी दौरान मदरसा शिक्षकों ने हंगामा कर दिया और खूब नारेबाजी की। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, जिसमें खूब धक्का-मुक्की हुई। शिक्षकों ने नीतीश कुमार को एक ज्ञापन सौंपना चाहा, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद नीतीश ने खुद आगे आकर मंच से शिक्षकों का ज्ञापन पकड़ा।