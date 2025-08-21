मलयालम अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज के नेता पर आरोप; कहा- गंदे-गंदे मैसेज भेजे, होटल में बुलाया

मलयालम सिनेमा की अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज ने हाल ही में दावा किया कि एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के एक युवा नेता ने उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजे और फाइव स्टार होटल में आने का प्रस्ताव दिया। अभिनेत्री के मुताबिक उन्होंने उस नेता को कोई बार चेतावनी भी दी, लेकिन उसका बर्ताव नहीं बदला। रिनी ने नेता का नाम बताने से इनकार कर दिया। हालांकि, कहा जा रहा है कि जिस नेता की बात हो रही है, वह विधायक है।

खुलासा नेता ने अभिनेत्री से की ये पेशकश रिनी ने मीडिया को बताया, "मैं सोशल मीडिया के जरिए उस राजनेता के संपर्क में आई थी। उसका अनुचित व्यवहार 3 साल पहले शुरू हुआ था, जब मुझे पहली बार उसके आपत्तिजनक संदेश मिले थे। उस नेता ने एक 5 स्टार होटल में कमरा बुक करने की भी पेशकश की और उन्हें वहां आने के लिए कहा।" हालांकि, अभिनेत्री ने नेता का नाम या उसकी पार्टी का नाम बताने से इनकार कर दिया।

जवाब "मैंने धमकी दी थी बोला- बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता" अभिनेत्री ने आगे बताया कि जब उन्होंने उसे धमकाया तो उसने कहा कि हां जाओ, जाओ बता दो। किसे फर्क पड़ता है। इसकी शिकायत उन्होंने युवा नेता की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से की, लेकिन उन सबने इसे नजरअंदाज किया। इसके साथ ही पार्टी के आला अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए अभिनेत्री बोलीं, "उन्हें लेकर मेरे मन में जो छवि थी, वह चकनाचूर हो गई है। मेरी शिकायत के बाद भी उसे पार्टी में कई प्रमुख पद दिए गए।"

इनकार नेता के खिलाफ कार्रवाई करने से किया इनकार रिनी बोलीं, "उस नेता ने एक बार कहा था कि चलो किसी फाइव स्टार होटल में कमरा बुक कर लेते हैं। तुम आ जाना। उस समय तो मैंने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। बाद में कुछ समय तक तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन फिर वही बात दोहराई गई।" हालांकि, जब रिनी से पूछा गया कि क्या वह उस नेता के खिलाफ एक्शन लेंगी तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें अपनी सुरक्षा का चिंता है।