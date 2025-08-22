केरल में कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल पर ट्रांसजेंडर महिला का आरोप, कहा- रेप करना चाहते थे

आरोप

ट्रांस महिला की चुनाव के दौरान हुई मुलाकात

ट्रांसजेंडर महिला अवंतिका ने बताया, "थ्रिक्काकारा उपचुनाव प्रचार के समय एक मीडिया डिबेट में मेरी राहुल से मुलाकात हुई थी। इसके बाद, मैंने उन्हें सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। हम जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। शुरुआत में, वह मुझे रात 11 बजे के बाद फोन करते थे। वह अक्सर मुझे अश्लील संदेश भेजते थे और एक बार उन्होंने रेप जैसा यौन संबंध बनाने की इच्छा जताई थी। मैंने कांग्रेस नेताओं को इस संबंध में बताया था।"