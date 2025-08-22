केरल में कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल पर ट्रांसजेंडर महिला का आरोप, कहा- रेप करना चाहते थे
क्या है खबर?
केरल में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पलक्कड़ से विधायक राहुल ममकूटाथिल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मलयाली अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज और लेखिका हनी भास्करन द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद अब एक ट्रांसजेंडर महिला ने भी राहुल पर गंभीर आरोप लगाया है। ट्रांसजेंडर महिला ने आरोप लगाया कि राहुल ने उसे मोबाइल संदेश भेजकर उसके साथ संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की थी। महिला ने बताया कि राहुल अक्सर उसे घृणित संदेश भेजते थे।
आरोप
ट्रांस महिला की चुनाव के दौरान हुई मुलाकात
ट्रांसजेंडर महिला अवंतिका ने बताया, "थ्रिक्काकारा उपचुनाव प्रचार के समय एक मीडिया डिबेट में मेरी राहुल से मुलाकात हुई थी। इसके बाद, मैंने उन्हें सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। हम जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। शुरुआत में, वह मुझे रात 11 बजे के बाद फोन करते थे। वह अक्सर मुझे अश्लील संदेश भेजते थे और एक बार उन्होंने रेप जैसा यौन संबंध बनाने की इच्छा जताई थी। मैंने कांग्रेस नेताओं को इस संबंध में बताया था।"
इस्तीफा
राहुल ने आरोपों पर इस्तीफा दिया
यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद गुरुवार को राहुल ने प्रदेश युवा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वह गलत होने की वजह से पद नहीं छोड़ रहे, बल्कि पार्टी को ध्यान में रखकर इस्तीफा देर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा-पंचायत चुनावों से पहले उन्हें बहुत काम करना है। वे मुझे सही ठहराने में समय बर्बाद नहीं कर सकते। यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। कांग्रेस उनके खिलाफ आंतरिक जांच कर रही है।