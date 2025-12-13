केरल निकाय चुनाव: तिरुवनंतपुरम में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, जानें किसे-कहां बढ़त

केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना चल रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) को चुनावों में बड़ी सफलता मिली है। कई नगर निगमों पर UDF ने जीत दर्ज की है। वहीं, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम और त्रिपुनिथुरा में जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। यह इलाका कांग्रेस सांसद शशि थरूर का गढ़ माना जाता है।

पलक्कड़ त्रिशूर में भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार ने दर्ज की जीत भाजपा ने पलक्कड़ नगर पालिका में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है। पार्टी ने 53 सीटों में से 25 सीटें जीतकर कब्जा जमाया है। हालांकि, भाजपा के पास बहुमत के आंकड़े से 2 सीटें कम हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं, UDF ने 17 और LDF ने 8 सीटें जीती हैं। वहीं, त्रिशूर के हिंदू बहुल कन्ननकुलंगरा वार्ड से भाजपा की मुस्लिम प्रत्याशी ने जीतकर सबको चौंका दिया है।

तिरुवनंतपुरम भाजपा के लिए क्यों ऐतिहासिक है तिरुवनंतपुरम की जीत? राजधानी होने के साथ-साथ तिरुवनंतपुरम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का गढ़ माना जाता है। वे यहां से लगातार 4 बार के सांसद है। साथ ही इस नगर निगम पर बीते 4 दशकों से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) का कब्जा था। ऐसे में ये जीत भाजपा के लिए कई मायनों में अहम है। राज्य में अगले साल ही विधानसभा चुनाव भी होना है। इस जीत से पार्टी को नई ऊर्जा मिल सकती है।

नतीजे किसे कितनी सीटों पर मिली जीत? 941 ग्राम पंचायत, 152 ब्लॉक पंचायत, 14 जिला पंचायत, 87 नगर पालिका और 6 नगर निगम पर चुनाव हुए थे। ग्राम पंचायतों में UDF को 505, LDF को 341 और NDA को 26 पर जीत मिली है। UDF को 78 और LDF को 64 ब्लॉक पंचायतों में जीत मिली है। दोनों के हिस्से में 7-7 जिला पंचायत आई हैं। 54 नगर पालिका LDF और 28 UDF जीती हैं। 4 नगर निगम पर UDF और एक-एक पर NDA-LDF जीती है।

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम की जनता को दिया धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'धन्यवाद तिरुवनंतपुरम! तिरुवनंतपुरम में भाजपा-NDA को जो जनादेश मिला है, वह केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारी पार्टी इस जीवंत शहर के विकास के लिए काम करेगी और लोगों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' को बेहतर बनाएगी। लोगों को पूरा भरोसा है कि विकास की आकांक्षाओं को सिर्फ हमारी पार्टी ही पूरा कर सकती है। केरल के उन सभी लोगों का आभार, जिन्होंने भाजपा और NDA उम्मीदवारों को वोट दिया।'