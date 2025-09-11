केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन (बीच में) ने कहा कि भाजपा केरल की संस्कृति को नष्ट कर देगी (तस्वीर: एक्स/@pinarayivijayan)

मुख्यमंत्री पिनरई विजयन बोले- भाजपा को दिया हर वोट केरल की संस्कृति को नष्ट कर देगा

लेखन गजेंद्र 01:15 pm Sep 11, 202501:15 pm

क्या है खबर?

केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक कार्यक्रम में भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि दक्षिणपंथी पार्टी को दिया हर एक वोट केरल की संस्कृति को नष्ट कर देगा। एर्नाकुलम में धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के भविष्य पर आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए विजयन ने कहा कि भाजपा केरल में मजबूत होगी तो ओणम सहित राज्य के त्योहारों की परंपराओं को भी बदला जाएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का भी जिक्र किया।