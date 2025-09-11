मुख्यमंत्री पिनरई विजयन बोले- भाजपा को दिया हर वोट केरल की संस्कृति को नष्ट कर देगा
क्या है खबर?
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक कार्यक्रम में भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि दक्षिणपंथी पार्टी को दिया हर एक वोट केरल की संस्कृति को नष्ट कर देगा। एर्नाकुलम में धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के भविष्य पर आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए विजयन ने कहा कि भाजपा केरल में मजबूत होगी तो ओणम सहित राज्य के त्योहारों की परंपराओं को भी बदला जाएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का भी जिक्र किया।
बयान
मुख्यमंत्री विजयन ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री विजयन ने कहा, "वे (भाजपा) एक राजनीतिक दल हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे कोशिश करेंगे। लेकिन हमें यह देखना और समझना होगा कि भाजपा को दिया गया हर एक वोट केरल की संस्कृति को नष्ट कर देगा। यह एहसास हमारे समाज में होना चाहिए।" उन्होंने ओणम से जुड़े एक संदेश का जिक्र करते हुए भाजपा ओणम को ही बदलना चाहती है और पुराने युग में ले जाने की कोशिश करती है।
निशाना
अमित शाह के बयान पर साधा निशाना
विजयन ने सेमिनार में शाह की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा का लक्ष्य 25 प्रतिशत वोट हासिल करना और विधानसभा चुनाव में बहुमत का लक्ष्य रखा है। विजयन ने कहा कि शाह के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि केरल भाजपा के लिए एक प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है और हिंदी थोपना चाहती है।