योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने की मिली सजा, विधायक पूजा पाल समाजवादी पार्टी से निष्कासित
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करने पर समाजवादी पार्टी ने अपनी विधायक पूजा पाल को निष्कासित कर दिया है। प्रयागराज पश्चिम विधानसभा से विधायक पूजा ने कहा था कि अपराधियों के खिलाफ हो रही कार्रवाईयों से महिलाओं को न्याय मिलने में मदद मिली है। बयान देने के कुछ घंटे बाद ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनके निष्कासन का पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से जारी हुआ है।
पार्टी विरोधी
पार्टी ने बयान में क्या कहा?
अखिलेश की ओर से पूजा पाल को जारी पत्र में कहा गया, "आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई हैं। आपको सचेत करने के बाद भी उक्त गतिविधियां बंद नहीं की गई, जिससे पार्टी को काफी नुकसान हुआ। आपका कार्य गंभीर अनुशासनहीनता है। अत: आपको समाजवादी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। आपको पार्टी के सभी पदों से हटाया जाता है। आप पार्टी के किसी कार्यक्रम और मीटिंग में भाग नहीं लेंगी और न आमंत्रित किया जाएगा।"
ट्विटर पोस्ट
पार्टी ने जारी किया पत्र
उत्तर प्रदेश | समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के कारण अपनी विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। pic.twitter.com/P40wPPGVg8— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025
बयान
पूजा पाल ने क्या बयान दिया था?
पूजा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 'विज़न डॉक्यूमेंट 2047' पर 24 घंटे चली मैराथन चर्चा में कहा, "सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे और किसने की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया। मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद और उनके जैसे अपराधियों मिट्टी मिलाया है।"
ट्विटर पोस्ट
विधानसभा में पूजा पाल का बयान
सदन की चर्चा में मेरा संबोधन pic.twitter.com/bgj8HCrDmI— पूजा पाल (@poojaplofficial) August 14, 2025