योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने की मिली सजा, विधायक पूजा पाल समाजवादी पार्टी से निष्कासित

पार्टी विरोधी

पार्टी ने बयान में क्या कहा?

अखिलेश की ओर से पूजा पाल को जारी पत्र में कहा गया, "आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई हैं। आपको सचेत करने के बाद भी उक्त गतिविधियां बंद नहीं की गई, जिससे पार्टी को काफी नुकसान हुआ। आपका कार्य गंभीर अनुशासनहीनता है। अत: आपको समाजवादी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। आपको पार्टी के सभी पदों से हटाया जाता है। आप पार्टी के किसी कार्यक्रम और मीटिंग में भाग नहीं लेंगी और न आमंत्रित किया जाएगा।"