कर्नाटक में दलित-किसान कार्यकर्ताओं पर दर्ज 60 मामले वापस, डीके शिवकुमार के समर्थकों को भी राहत  

राहत

डीके शिवकुमार से जुड़ा क्या है मामला?

उपमुख्यमंत्री शिवकुमार को सितंबर 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर (JDS) के कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन किया था। उन्होंने कनकपुरा में बसों और सरकारी कार्यालयों पर पथराव किया और उनको क्षति पहुंचाई थी। तब रामनगर (अब बेंगलुरु दक्षिण) के कनकपुरा, साथनूर और कोडिहल्ली पुलिस थानों में इनके खिलाफ बिना अनुमति प्रदर्शन, निषेधाज्ञा का उल्लंघन और कर्नाटक राज्य परिवहन निगम की बसों को नुकसान पहुंचाने आरोप था।