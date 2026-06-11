राष्ट्रीय चेहरे, ममता के करीबी और युवा नेतृत्व; TMC से इन दिग्गजों का हुआ मोहभंग

यूसुफ पठान

अधीर रंजन को हराकर चर्चा में आए यूसुफ पठान भी हुए बागी

खेल जगत से निकले यूसुफ पठान ने अपनी लोकप्रियता राजनीति में भुनाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहरामपुर से उनकी जीत की पूरे देश में चर्चा रही। कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराकर पठान ने TMC की उस क्षमता को प्रदर्शित किया कि वह लोकप्रियता और सामाजिक गठबंधनों का उपयोग कर राजनीतिक समीकरण बदल सकती है। TMC के लिए यूसुफ बंगाल के पारंपरिक राजनीतिक वर्ग से परे राष्ट्रीय छवि गढ़ने के प्रयासों का अहम हिस्सा थे।