ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC सांसद सुखेंदु शेखर रे ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया

बयान

आरजी कर मामले में दिया बयान

रे ने आरजी कर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या मामले में कहा, "मैंने पुलिस आयुक्त और आरजी कार के प्रिंसिपल से हिरासत में पूछताछ की मांग की थी। मुझे अब भी विश्वास है कि सबूतों से छेड़छाड़ में उनकी मुख्य भूमिका थी।" उन्होंने कहा, "मुझे तभी समझ आ गया था कि TMC जल्द ही ढह जाएगी। TMC जनता से अपना जुड़ाव खो चुकी है।" बता दें कि आरजी आंदोलन के दौरान रॉय का पार्टी से विरोध हुआ था।