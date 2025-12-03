ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में संचार साथी ऐप को लेकर जवाब दिया

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में संचार साथी ऐप का बचाव किया, बोले- इससे जासूसी संभव नहीं

लेखन गजेंद्र 01:50 pm Dec 03, 202501:50 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार के संचार साथी ऐप को लेकर खड़े हुए बवाल के बाद बुधवार को केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में इसका बचाव किया है। उन्होंने संसद में जोर देकर कहा कि इस ऐप का इस्तेमाल नागरिकों की निगरानी के लिए नहीं किया जा सकता और इससे उपयोगकर्ता डाटा को भी कोई खतरा नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐप पूरी तरह से नागरिक सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है।