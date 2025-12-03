ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में संचार साथी ऐप का बचाव किया, बोले- इससे जासूसी संभव नहीं
क्या है खबर?
केंद्र सरकार के संचार साथी ऐप को लेकर खड़े हुए बवाल के बाद बुधवार को केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में इसका बचाव किया है। उन्होंने संसद में जोर देकर कहा कि इस ऐप का इस्तेमाल नागरिकों की निगरानी के लिए नहीं किया जा सकता और इससे उपयोगकर्ता डाटा को भी कोई खतरा नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐप पूरी तरह से नागरिक सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है।
चर्चा
जासूसी नहीं होगी और न संभव है- सिंधिया
सिंधिया ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ऐप को लेकर जासूसी के आरोपों को साफतौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "संचार साथी ऐप से ना जासूसी संभव है, ना जासूसी होगी।" सिंधिया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मोबाइल उपयोगकर्ताओं को मजबूत बनाना है, न कि उनकी गोपनीयता में दखल देना। बता दें कि सिंधिया ने मंगलवार को पत्रकारों से संसद परिसर में कहा था कि मोबाइल से ऐप को हटा भी सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
सिंधिया का बयान
संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप को लेकर कहा ये ऐप जासूसी नहीं करेगी और न जासूसी होगी। @JM_Scindia @DoT_India @PIB_India pic.twitter.com/phB2q75LWi— DD News Haryana (@DDNewsHaryana) December 3, 2025