प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों को दी सलाह, बोले- SIR पारदर्शी होना चाहिए

लेखन गजेंद्र 01:44 pm Dec 03, 202501:44 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को राज्य के भाजपा सांसदों से संसद में मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को सलाह दी है कि वे विधानसभा चुनावों से पहले यह सुनिश्चित करें कि राज्य में चल रहा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान सरल और पारदर्शी बना रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि SIR को ज्यादा जटिल नहीं बनाया जाना चाहिए।