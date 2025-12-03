प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों को दी सलाह, बोले- SIR पारदर्शी होना चाहिए
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को राज्य के भाजपा सांसदों से संसद में मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को सलाह दी है कि वे विधानसभा चुनावों से पहले यह सुनिश्चित करें कि राज्य में चल रहा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान सरल और पारदर्शी बना रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि SIR को ज्यादा जटिल नहीं बनाया जाना चाहिए।
सुझाव
जमीनी स्तर पर पहुंचे SIR- मोदी
न्यूज18 के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि SIR अभियान का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि योग्य मतदाताओं को शामिल किया जाए और जो योग्य नहीं हैं उन्हें हटाया जाए और यह संदेश ज़मीनी स्तर तक पहुंचना चाहिए। संसद में सांसद प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी की ताकत का लाभ उठाने और वर्षों से बनी गति को बनाए रखने को कहा। उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में पार्टी को केंद्रित रखने का आह्वान किया।
रणनीति
ममता बनर्जी को चौथी बार सरकार बनाने से रोकने की रणनीति
प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में किसी तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार चौथी बार सरकार बनाने से रोकने के लिए रणनीति पर चर्चा भी की। उन्होंने सांसदों को याद दिलाया कि 2011 में बंगाल में केवल 3 विधायक थे, और 2016 तक काफी बढ़ गए हैं। उन्होंने पार्टी की मजबूती पर ध्यान केंद्रित करने, आत्मविश्वास बनाए रखने का मंत्र दिया। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी हैं।