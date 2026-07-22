जेपी नड्डा बोले- विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा करे, हम तैयार 

नड्डा ने पूछा, "राहुल गांधी आप चयनात्मक क्यों हैं? आपने INDIA गठबंधन की सरकारों के बारे में चर्चा क्यों नहीं की। ये बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। आपका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों को न्याय मिले ये नहीं है। आप राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समय ऐसा नहीं है कि हम आपकी तुम्हारी सरकार करें। ये गंभीर मसला है। हम आरोप से बाहर निकलकर चर्चा करनी चाहिए।"