बिहार विधानसभा चुनाव 2025: JDU ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 16 बागी नेताओं को निकाला

बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले एक व्यापक अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के लिए कुल 16 बागी नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इसके तहत 5 नेताओं को रविवार को और 11 अन्य नेताओं को गत शनिवार को निष्कासित किया गया था। चुनाव के बीच JDU द्वारा उठाए गए इस सख्त कदम की राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा है।

निष्कासन इन नेताओं को किया गया है निष्कासित JDU प्रदेश महासचिव चंदन कुमार सिंह द्वारा जारी निष्कासन पत्र के अनुसार, शनिवार को पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व MLC संजय प्रसाद, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह और सुदर्शन कुमार, पूर्व MLC रणविजय सिंह, अमर कुमार सिंह, आसमा परवीन, लव कुमार, आशा सुमन, दिव्यांशु भारद्वाज और विवेक शुक्ला का पार्टी से निकाला गया था। इसी तरह रविवार को विधायक गोपाल मंडल, पूर्व विधायक महेश्वर यादव, पूर्व MLC संजीव श्याम सिंह, हिमराज सिंह और प्रभात किरण को निष्कासित किया गया है।

बयान पार्टी ने निष्कासन को लेकर क्या कहा? महासचिव चंदन कुमार ने कहा कि ये सभी नेता JDU के मूल हितों और अनुशासन के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त थे। इसी तरह कुछ कथित तौर पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में सभी को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। इधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी INDIA ब्लॉक पर तीखा हमला करते हुए उस पर मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में देखने का आरोप लगाया है।