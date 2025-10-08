LOADING...
प्रशांत किशोर का चिराग पासवान के साथ गठबंधन से इंकार, बोले- सिर्फ जनता के साथ गठबंधन
लेखन गजेंद्र
Oct 08, 2025
10:28 am
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें एक प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के बीच गठबंधन को लेकर भी चर्चा है। LJP राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथ सीट बंटवारे को लेकर सहमत नहीं है, ऐसे में उसने दरवाजे खुले रखने की बात कही है। हालांकि, प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी।

प्रशांत ने क्या कहा?

प्रशांत ने मंगलवार को पटना में चिराग पासवान के NDA से अलग होने की संभावना से जुड़े सवाल पर मीडिया से कहा, "इसमें कोई नई बात नहीं है। ये सीटों के बंटवारों का घमासान नहीं है, बिहार को लूटने का घमासान है। कौन कितनी ज्यादा सीट पर लड़ेगा, ताकि उसे आगे उतनी ही बड़ी लूट करने का मौका मिले। इसलिए जनसुराज ने पहले ही कहा है कि कोई गठबंधन नहीं है। सिर्फ जनता के साथ गठबंधन है।"

14 नवंबर को NDA की सरकार जाएगी- प्रशांत

प्रशांत ने आगे कहा, "हमारी पार्टी 243 सीट पर अपने दम पर लड़ेगी। जनता ने आशीर्वाद दिया तो बिहार में सुधार का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने पहले ही कहा है कि 9 अक्टूबर को जनसुराज के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। इतना तय है कि 14 नवंबर को NDA की सरकार जा रही है, लेकिन कौन आ रहा है ये जनता पर छोड़ दिया जाए।"

क्यों लग रहे चिराग पासवान के NDA से अलग होने के कयास?

केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार में चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA से 40 सीट मांगी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 100 प्रतिशत सफलता (5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और पांचों पर जीते) को देखते हुए अपनी मांग रखी है, जबकि NDA उनको 25 सीट देना चाहती है, जिससे पासवान सहमत नहीं हैं। हालांकि, वह पहले कह चुके हैं कि उनके पास हमेशा बाहर निकलने का विकल्प मौजूद है।