सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR पर चुनाव आयोग से मांगा हटाए गए नामों का पूरा डाटा

आरोप याचिकाकर्ताओं ने लगाए आरोप जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ की ओर से की जा रही सुनवाई की दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 3.66 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, लेकिन उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई और कारण भी नहीं बताया। उन्होंने कहा भारतीय संविधान में अपील का प्रावधान तो कर दिया गया है, लेकिन जब लोगों को जानकारी ही नहीं है, तो अपील का सवाल ही नहीं उठता।

जवाब आयोग ने क्या दिया जवाब? आयोग की ओर से पेश हुए वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, "जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें सूचना दी गई थी। इसी तरह ड्राफ्ट तथा फाइनल सूची दोनों राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई हैं। अंतिम मतदाता सूची को भी अधिसूचित कर दिया गया है। बिहार के मतदाताओं की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन दिल्ली के कुछ राजनीतिक दल और संगठन ही इसको लेकर चिंतित हैं।"

निर्देश कोर्ट ने आयोग को दिया काटे गए नामों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश जस्टिस बागची ने पूछा, "जो भी मृत या स्थानांतरित हो गया है, वह ठीक है, लेकिन अगर आप किसी का नाम हटा रहे हैं, तो कृपया नियम 21 और मानक प्रक्रिया का पालन करें। हमने यह भी कहा कि जो भी नाम हटाए गए हैं, कृपया उनका डाटा अपने निर्वाचन कार्यालयों में जमा करें। अंतिम सूची संख्याओं का एक आकलन प्रतीत होती है। ऐसे में आयोग को 9 अक्टूबर तक हटाए गए नाम और अंतिम सूची उपलब्ध करानी होगी।"

SIR अन्य राज्यों में SIR कराने को लेकर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? आयोग की ओर से अन्य राज्यों में भी कराई जाने वाले SIR पर याचिकाकर्ताओं की चिंता को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित कुछ शिकायतें थीं, इसलिए कोर्ट ने इस प्रक्रिया की निगरानी की, लेकिन अन्य राज्यों में SIR का संचालन करना चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर के लिए निर्धारित कर दी। आयोग के डाटा के बाद इस पर सुनवाई की जाएगी।