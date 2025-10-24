जम्मू-कश्मीर में भाजपा को झटका, राज्यसभा की 4 में से 3 सीट पर NC का कब्जा
क्या है खबर?
अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुए पहले राज्यसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने 4 में से 3 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। भाजपा को केवल एक सीट मिली है। NC के चौधरी मोहम्मद रमजान, शम्मी ओबराय और सज्जाद किचलू ने जीत दर्ज की है। आज श्रीनगर विधानसभा परिसर में हुए चुनावों में 88 में से 87 विधायकों ने मतदान किया था।
उम्मीदवार
4 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में की क्रॉस वोटिंग
पहली सीट पर NC के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहम्मद रमजान 58 मतों से जीतकर जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने भाजपा के अली मोहम्मद मीर को हराया, जिन्हें 28 वोट मिले। इस सीट पर एक वोट अमान्य घोषित किया गया। दूसरी सीट सज्जाद किचलू ने जीती। उन्होंने भाजपा के राकेश महाजन को हराया। वहीं, चौथी सीट पर भाजपा ने क्रॉस वोटिंग के जरिए जीत हासिल की। यहां से भाजपा के सत शर्मा को 32 वोट मिले।