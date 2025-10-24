जम्मू-कश्मीर में भाजपा को झटका, राज्यसभा की 4 में से 3 सीट पर NC का कब्जा

उम्मीदवार

4 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में की क्रॉस वोटिंग

पहली सीट पर NC के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहम्मद रमजान 58 मतों से जीतकर जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने भाजपा के अली मोहम्मद मीर को हराया, जिन्हें 28 वोट मिले। इस सीट पर एक वोट अमान्य घोषित किया गया। दूसरी सीट सज्जाद किचलू ने जीती। उन्होंने भाजपा के राकेश महाजन को हराया। वहीं, चौथी सीट पर भाजपा ने क्रॉस वोटिंग के जरिए जीत हासिल की। यहां से भाजपा के सत शर्मा को 32 वोट मिले।