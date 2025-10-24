प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार शुरू किया, बोले- NDA जीत का पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगा

निशाना

जंगलराज को लेकर साधा निशाना

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों को अपने परिवारों के राजनीतिक भविष्य की चिंता है, इसलिए वे झूठ के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। उन्होंने कहा, "RJD-कांग्रेस का विकास से 36 का आंकड़ा है। जहां RJD हो, वहां कानून व्यवस्था नहीं हो सकती। RJD शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण...एक उद्योग के रूप में फले-फूले हैं। RJD के जंगलराज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद किया है।"