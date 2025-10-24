LOADING...
प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार शुरू किया, बोले- NDA जीत का पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में समस्तीपुर और बेगुसराय में जनसभा को संबोधित किया

लेखन गजेंद्र
Oct 24, 2025
02:39 pm
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार से प्रचार की धुआंधार शुरूआत कर दी है। उन्होंने समस्तीपुर और बेगुसराय में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। उन्होंने लोगों से सुशासन के लिए वोट करने की अपील की है। इससे पहले मोदी ने समस्तीपुर स्थित कर्पूरी ग्राम में कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

निशाना

जंगलराज को लेकर साधा निशाना

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों को अपने परिवारों के राजनीतिक भविष्य की चिंता है, इसलिए वे झूठ के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। उन्होंने कहा, "RJD-कांग्रेस का विकास से 36 का आंकड़ा है। जहां RJD हो, वहां कानून व्यवस्था नहीं हो सकती। RJD शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण...एक उद्योग के रूप में फले-फूले हैं। RJD के जंगलराज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद किया है।"

संबोधन

जमानत पर चले रहे हैं ये लोग- मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ RJD और कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये आपको मुझसे ज्यादा पता है।" मोदी ने कहा, "ये हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में जमानत पर हैं, जो चोरी के मामले में है। ये अब जननायक की उपाधि चोरी करने में जुटे हैं। बिहार के लोग कर्पूरी बाबू का अपमान कभी नहीं सहेंगे।"

ट्विटर पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण