चुनाव आयोग विवाद: 30 सितंबर को INDIA की बैठक, CEC को हटाने की रणनीति पर होगी चर्चा

ममता ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यह संदेश दिया था कि विपक्षी पार्टियों को मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने CPI(M) महासचिव एमए बेबी से भी बात की, जिन्होंने लामबंदी की मांग करते हुए INDIA और दूसरे विपक्षी नेताओं से संपर्क किया था।

इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल में एक-दूसरे की विरोधी रहीं TMC और CPI(M) को साथ ला दिया है।

वहीं, CPI(ML) महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बैठक को 'बहुत पहले से अपेक्षित' बताया है।