TMC में टूट से NDA को कितना फायदा, क्या सरकार पारित करवा पाएगी परिसीमन विधेयक?

NDA

लोकसभा में 300 पार होगी NDA सदस्यों की संख्या

फिलहाल 543 सदस्यों वाली लोकसभा में NDA के 293 सांसद हैं। अगर TMC के 19 बागी सांसद NDA का समर्थन करते हैं, तो NDA लोकसभा में 300 का आंकड़ा पार कर लेगा। तब ये संख्या 312 के आसपास पहुंच जाएगी। ये पहली बार होगा, जब लोकसभा में NDA के पास 300 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन होगा। 2022 में शिवसेना और 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में हुई टूट के बाद संसद में यह सबसे बड़ा बदलाव होगा।