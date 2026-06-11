TMC के एक और सांसद प्रकाश बराइक ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, लगातार दूसरे दिन झटका

इस्तीफा

राज्यसभा में TMC के सांसदों की संख्या 10 हुई

बराइक को पार्टी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। पार्टी ने बराइक को अगस्त 2023 में निर्विरोध राज्यसभा भेजा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अलीपुरद्वार लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। बराइक के इस्तीफा देने से एक दिन पहले सुष्मिता देव ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। उससे पहले 8 जून कोसुखेंदु शेखर रे ने इस्तीफा दिया था। राज्यसभा में TMC के 13 में अब 10 सांसद बचे हैं।