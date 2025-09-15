भाजपा का विजय रुपाणी की अंतिम यात्रा का खर्च देने से इंकार, परिवार भरेगा 20-25 लाख
क्या है खबर?
एयर इंडिया AI-171 हादसे में अपनी जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के अंतिम संस्कार के खर्च को लेकर नया विवाद सामने आया है। दिव्य भास्कर के मुताबिक, रुपाणी की अंतिम यात्रा के दौरान जो खर्च हुआ है, उसका भुगतान करने से भाजपा ने इंकार कर दिया है और व्यापारियों को रूपाणी परिवार से खर्च वसूलने को कहा है। बताया जा रहा है कि व्यापारियों को करीब 20 से 25 लाख रुपये का भुगतान करना है।
खर्च
किस चीज में खर्च हुए 20 से 25 लाख रुपये?
रुपाणी के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार राजकोट में राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। इस दौरान भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। रुपाणी के सम्मान में 6 किलोमीटर की अंतिम यात्रा भी निकाली गई थी, जिसमें काफी भीड़ थी। अंतिम यात्रा के दौरान सड़क पर होर्डिंग, श्रद्धांजलि सभा के लिए मंच, साउंड सिस्टम, सजावट, टेंट, कुर्सियां, पानी और अन्य मदों को मिलाकर यह खर्च 20 से 25 लाख तक पहुंचा है।
भुगतान
जब व्यापारी रुपाणी के घर पहुंचे, तब पता चला बकाया
रिपोर्ट के मुताबिक, रुपाणी के परिवार को लगा था कि पूर्व मुख्यमंत्री की अंतिम यात्रा से लेकर भीड़ को व्यवस्थित करने का खर्च पार्टी उठाएगी, लेकिन जब जुलाई में उनके घर व्यापारी तकादा करने को आने लगे, तब परिवार को इसकी जानकारी हुई। परिवार ने कुछ रुपयों का भुगतान कर दिया है, जबकि कुछ राशि शेष है। उनका कहना है कि रुपाणी ने जीवनभर भाजपा के लिए काम किया, लेकिन पार्टी का रवैया काफी दुख पहुंचाना वाला है।
निधन
अहमदाबाद-लंदन की उड़ान दुर्घटनाग्रस्त होने पर हुई थी मौत
विजय रुपाणी 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया AI-171 उड़ान में सवार थे, जो उड़ने के कुछ सेकेंड बाद एक मेडिकल छात्रावास से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में विमान में सवार 1 यात्री को छोड़कर सभी 244 की मौत हो गई थी, जबकि जमीन पर 25 से अधिक लोगों की जान गई थी। DNA जांच के बाद रुपाणी का अंतिम संस्कार 16 जून को हुआ था।