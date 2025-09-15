भाजपा का विजय रुपाणी की अंतिम यात्रा का खर्च देने से इंकार, परिवार भरेगा 20-25 लाख

खर्च किस चीज में खर्च हुए 20 से 25 लाख रुपये? रुपाणी के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार राजकोट में राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। इस दौरान भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। रुपाणी के सम्मान में 6 किलोमीटर की अंतिम यात्रा भी निकाली गई थी, जिसमें काफी भीड़ थी। अंतिम यात्रा के दौरान सड़क पर होर्डिंग, श्रद्धांजलि सभा के लिए मंच, साउंड सिस्टम, सजावट, टेंट, कुर्सियां, पानी और अन्य मदों को मिलाकर यह खर्च 20 से 25 लाख तक पहुंचा है।

भुगतान जब व्यापारी रुपाणी के घर पहुंचे, तब पता चला बकाया रिपोर्ट के मुताबिक, रुपाणी के परिवार को लगा था कि पूर्व मुख्यमंत्री की अंतिम यात्रा से लेकर भीड़ को व्यवस्थित करने का खर्च पार्टी उठाएगी, लेकिन जब जुलाई में उनके घर व्यापारी तकादा करने को आने लगे, तब परिवार को इसकी जानकारी हुई। परिवार ने कुछ रुपयों का भुगतान कर दिया है, जबकि कुछ राशि शेष है। उनका कहना है कि रुपाणी ने जीवनभर भाजपा के लिए काम किया, लेकिन पार्टी का रवैया काफी दुख पहुंचाना वाला है।