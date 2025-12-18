लोकसभा में हंगामे के बीच 'VB-जी राम जी' विधेयक पारित, मनरेगा की लेगा जगह

बयान शिवराज बोले- कांग्रेस को नाम रखने की सनक शिवराज ने कहा, "कितनी योजनाओ का नाम नेहरू परिवार पर रखा गया। राजीव जी के नाम पर 55 राज्य सरकार की योजनाओं के नाम रखे गए। 74 सड़कों के नाम राजीव पर, 15 नेशनल पार्क नेहरू जी के नाम पर रखे गए। नाम रखने की सनक कांग्रेस की है। कांग्रेस ने गांधीजी की कभी नहीं मानी। हम गांधीजी को मानते है। गांधीजी ने कहा था कि आजादी मिल गई है तो कांग्रेस को भंग कर देनी चाहिए।"

चर्चा विधेयक पर 14 घंटे बहस हुई बुधवार को लोकसभा में VB-G- राम -G विधेयक पर 14 घंटे चर्चा हुई। इस दौरान 98 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिसके चलते कार्यवाही देर रात करीब डेढ़ बजे तक चली। विपक्ष ने मांग की कि प्रस्तावित कानून को स्थायी समिति के पास भेजा जाए। वहीं, आज विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

Advertisement

प्रदूषण संसद में प्रदूषण पर नहीं हुई चर्चा लोकसभा में आज वायु प्रदूषण पर चर्चा होनी थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5:00 बजे सरकार का पक्ष रखने वाले थे। हालांकि, इससे पहले ही लोकसभा स्थगित कर दी गई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि प्रदूषण पर कोई चर्चा होगी, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली में कोई प्रदूषण है ही नहीं। उनका कहना है कि AQI तापमान होता है, यानी उन्हें यह भी नहीं पता कि प्रदूषण क्या है।"

Advertisement