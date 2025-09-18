चुनाव आयोग का दिल्ली चुनाव के समय नाम कटवाने वाले फर्जी आवेदकों से हुआ था सामना

दावा मतदाताओं के नाम कटवाने वाले सभी आवेदकों ने किया था इंकार AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस संबंध में जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसे आज दोबारा AAP प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने साझा किया। इसमें चड्ढा बता रहे थे कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 2-3 और 4 जनवरी को आयोग ने सुनवाई कर वोट काटने का आवेदन करने वाले 11 लोगों को बुलाया था। तब सभी 11 लोगों ने आयोग के सामने इंकार किया था कि उन्होंने किसी मतदाता का नाम काटने का आवेदन नहीं किया है।

इंकार फर्जी आवेदकों ने सैंकड़ों लोगों के वोट काटने का आवेदन किया था चड्ढा ने बताया कि सभी ने आयोग के सामने कहा था कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने न फॉर्म भरा, न हस्ताक्षर किए थे। खान मार्केट निवासी तरुण कुमार चौटाला के नाम से 108, गोल मार्केट निवासी उषा देवी के नाम से 22, लक्ष्मीनगर निवासी राजकुमार के नाम से 88, कांकरनगर निवासी ममता नाम से 60, पेशवा रोड निवासी ज्योति नाम से 125 और रुचि तिवारी नाम से 25 लोगों के नाम काटने के आवेदन आए थे।

जब उनको बुलाया गया तो पता चला सारी एप्लीकेशन फर्जी निकली । ये साफ़ है कि ये लोग संगठित गिरोह की तरह वोट चोरी करते हैं । pic.twitter.com/uBEZGVjGQR — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) September 18, 2025