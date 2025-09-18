राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, जानिए क्या कहा

चुनाव आयोग ने जवाब में कहा, "राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और निराधार हैं। किसी भी वोट को जनता के किसी भी सदस्य द्वारा ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता है, जैसा कि राहुल गांधी ने गलत धारणा बना रखी है। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई भी विलोपन नहीं किया जा सकता।" हालांकि, आयोग ने भी स्वीकारा कि कर्नाटक के अलंद विधानसक्षा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के प्रयास हुए थे।

जवाब

अलंद विधानसभा में मतदाताओं के नाम हटाने पर आयोग का जवाब

आयोग ने कहा, "वर्ष 2023 में, अलंद में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए। तब मामले की जांच के लिए चुनाव आयोग के प्राधिकारी द्वारा स्वयं एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आयोग ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, अलंद क्षेत्र में 2018 में भाजपा के सुभाध गुट्टेदार और 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल ने जीत दर्ज की थी। आयोग के सूत्रों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेकर निशाना साधने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।