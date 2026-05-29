डीके शिवकुमार हैं 1,400 करोड़ रुपये के मालिक, कहां से होती है कमाई? राजनीति May 29, 2026

कर्नाटक में जल्द ही डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनते दिख सकते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शुक्रवार को सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री पद से दिया गया इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब जल्द ही नए मुख्यमंत्री की घोषणा होगी।

शिवकुमार अपनी ऐश-ओ-आराम वाली जिंदगी किसी से नहीं छुपाते और भारत के सबसे अमित राजनेताओं में से एक हैं। उनके साल 2023 के हलफनामे के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 1,413.8 करोड़ रुपये है। अक्सर उन्हें रोलेक्स घड़ियों और डिजाइनर कपड़ों में देखा जाता है।