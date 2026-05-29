डीके शिवकुमार हैं 1,400 करोड़ रुपये के मालिक, कहां से होती है कमाई?
कर्नाटक में जल्द ही डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनते दिख सकते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शुक्रवार को सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री पद से दिया गया इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब जल्द ही नए मुख्यमंत्री की घोषणा होगी।
शिवकुमार अपनी ऐश-ओ-आराम वाली जिंदगी किसी से नहीं छुपाते और भारत के सबसे अमित राजनेताओं में से एक हैं। उनके साल 2023 के हलफनामे के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 1,413.8 करोड़ रुपये है। अक्सर उन्हें रोलेक्स घड़ियों और डिजाइनर कपड़ों में देखा जाता है।
कहां से आता है पैसा?
शिवकुमार की दौलत का राज सिर्फ राजनीति में नहीं छिपा है, बल्कि वे कर्नाटक में रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में निवेश करते हैं। इसके अलावा, कई स्कूलों और कॉलेजों के ट्रस्ट भी उन्हीं की देखरेख में चलते हैं।
बेंगलुरु के पास भारत के पहले AI-पावर्ड टाउनशिप प्रोजेक्ट में भी उनकी बड़ी भूमिका है। साफ है कि वे बिजनेस, राजनीति और अपने खास स्टाइल को एक साथ चलाने से बिल्कुल नहीं कतराते।