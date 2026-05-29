ब्लू ओरिजन का रॉकेट लॉन्चपैड पर ही फटा, सामने आया वीडियो

कारण

कारणों का नहीं चला पता

घटना को लेकर बेजोस ने कहा है कि अभी मूल कारण का पता लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन वह इसका पता लगाने के लिए काम कर रही हैं। इसके साथ ही कंपनी ने जरूरी मरम्मत का काम शुरू किया कर दिया है। ब्रेवार्ड काउंटी आपातकालीन प्रबंधन कार्यालय ने इसको एक असामान्य घटना बताया, जिससे आम जनता को कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ मस्क ने भी एक्स पर विस्फोट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। रॉकेट बनाना मुश्किल होता है।'