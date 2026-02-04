अजित पवार ने आखिरी बार फोन पर किससे और क्या बात की थी, सामने आई जानकारी

श्रीजीत: दादा नमस्कार अजित: बाबा दिगंबर दुर्गाडे सालों से माली समाज का व्यक्ति है। इन्हें जिला बैंक का चेयरमैन मैंने बनाया। आपको कोई जानकारी नहीं होती कुछ नहीं होता। श्रीजीत: जी दादा अजित: हम सभी जाति धर्म को लेकर जाते हैं बेटा। श्रीजीत: नहीं, मुझे जो जानकारी थी वो मैंने कहा। अजित: बरोबर है, लेकिन माली समाज को जिला परिषद की उम्मीदवारी मैंने सुपे गुट से दी। यहां OBC का आरक्षण था बाकी के लोगों ने दिया नहीं।

हादसा

अजित के साथ मारे गए थे 4 अन्य लोग

अजित 28 जनवरी को निजी विमान से मुंबई से बारामती जा रहे थे। उनके साथ निजी सुरक्षा अधिकारी और पायलट समेत 4 और लोग थे। विमान ने मुंबई से सुबह 8:10 बजे उड़ान भरी और बारामती में 8:30 पर लैंडिंग का पहला प्रयास किया। तब पायलट ने दृश्यता कम होने के चलते दोबारा उड़ान भर ली। 8:43 पर दोबारा लैंडिंग की अनुमति मिलने के एक मिनट बाद अजित का विमान क्रैश हो गया और सवार सभी लोग मारे गए।