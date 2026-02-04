अजित पवार ने आखिरी बार फोन पर किससे और क्या बात की थी, सामने आई जानकारी
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार का 28 जनवरी को विमान हादसे में निधन हो गया था। अब अजित के आखिरी फोन कॉल की जानकारी सामने आई है। अजित ने विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक 9 मिनट पहले काटेवाड़ी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) कार्यकर्ता श्रीजीत पवार से बात की थी। इसमें अजित ने एकता और समानता का संदेश दिया और सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया।
बातचीत
अजित और श्रीजीत के बीच क्या बात हुई थी?
श्रीजीत: दादा नमस्कार अजित: बाबा दिगंबर दुर्गाडे सालों से माली समाज का व्यक्ति है। इन्हें जिला बैंक का चेयरमैन मैंने बनाया। आपको कोई जानकारी नहीं होती कुछ नहीं होता। श्रीजीत: जी दादा अजित: हम सभी जाति धर्म को लेकर जाते हैं बेटा। श्रीजीत: नहीं, मुझे जो जानकारी थी वो मैंने कहा। अजित: बरोबर है, लेकिन माली समाज को जिला परिषद की उम्मीदवारी मैंने सुपे गुट से दी। यहां OBC का आरक्षण था बाकी के लोगों ने दिया नहीं।
हादसा
अजित के साथ मारे गए थे 4 अन्य लोग
अजित 28 जनवरी को निजी विमान से मुंबई से बारामती जा रहे थे। उनके साथ निजी सुरक्षा अधिकारी और पायलट समेत 4 और लोग थे। विमान ने मुंबई से सुबह 8:10 बजे उड़ान भरी और बारामती में 8:30 पर लैंडिंग का पहला प्रयास किया। तब पायलट ने दृश्यता कम होने के चलते दोबारा उड़ान भर ली। 8:43 पर दोबारा लैंडिंग की अनुमति मिलने के एक मिनट बाद अजित का विमान क्रैश हो गया और सवार सभी लोग मारे गए।