परिसीमन विधेयक को लेकर खड़गे आज स्टालिन और शरद पवार से मुलाकात कर सकते हैं

परिसीमन विधेयक पर एमके स्टालिन-शरद पवार को मनाने की कोशिश, खड़गे-सोनिया करेंगे मुलाकात

लेखन आबिद खान 11:11 am Nov 29, 202611:11 am

क्या है खबर?

परिसीमन विधेयक को लेकर पिछड़ता दिख रहा विपक्ष अब आखिरी कोशिशों में जुटा है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP शरद) ने विधेयक का समर्थन करने का ऐलान किया है। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्षी गठबंधन INDIA के कुछ नेता आज दोनों पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। सभी पहले चेन्नई जाकर DMK प्रमुख एमके स्टालिन फिर मुंबई में शरद पवार से मिलेंगे।