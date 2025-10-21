AAP नेता सौरभ भारद्वाज के फोन में AQI 600 पार, कहा- भाजपा सरकार आंकड़े बदल रही

LOADING...
दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर निशाना साधा

लेखन गजेंद्र
Oct 21, 2025
02:19 pm
दिवाली के बाद बिगड़े दिल्ली के प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हावी हैं। मंगलवार को पूर्व मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने अपना फोन दिखाते हुए कहा कि उनके फोन में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 600 दिखा रहा है, जबकि दिल्ली में यह 350 से 400 है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने AQI में कुछ तो गड़बड़ी की है।

मुख्यमंत्री को दिल्ली के प्रदूषण की समझ नहीं- भारद्वाज

AAP के दिल्ली अध्यक्ष भारद्वाज ने समाचार एजेंसी PTI से कहा, "जिस सरकार की मुख्यमंत्री AQI भी नहीं बोल सकती हैं, वह AIQ, IQ और Q-Q पता नहीं क्या-क्या बोलती हैं। ऐसे में उनसे दिल्ली के प्रदूषण को समझने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उनको समझ नहीं हैं। वह यमुना में झाग को हटाने की प्रक्रिया को चलाकर कहती हैं यमुना का प्रदूषण खत्म हो गया, जबकि हमारी सरकार में उसे केमिकल बता रही थीं।"

AAP नेता सौरभ भारद्वाज का बयान

दिवाली बाद दिल्ली का प्रदूषण हुआ 'गंभीर'

पिछले साल दिवाली के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में थी और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 359 था। इस बार दिवाली की रात जमकर हुई आतिशबाजी से मंगलवार सुबह औसत AQI 451 रहा, जो राष्ट्रीय औसत से 1.8 गुना ज्यादा है। वायु गुणवत्ता का स्तर रात में बिगड़ना शुरू हो गया था। नोएडा-गुरूग्राम में मंगलवार सुबह AQI 407 और 402 दर्ज किया गया था, जो 'गंभीर' श्रेणी में आते हैं। करीब 36 इलाके रेड जोन में हैं।