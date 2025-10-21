AAP नेता सौरभ भारद्वाज के फोन में AQI 600 पार, कहा- भाजपा सरकार आंकड़े बदल रही

आरोप

मुख्यमंत्री को दिल्ली के प्रदूषण की समझ नहीं- भारद्वाज

AAP के दिल्ली अध्यक्ष भारद्वाज ने समाचार एजेंसी PTI से कहा, "जिस सरकार की मुख्यमंत्री AQI भी नहीं बोल सकती हैं, वह AIQ, IQ और Q-Q पता नहीं क्या-क्या बोलती हैं। ऐसे में उनसे दिल्ली के प्रदूषण को समझने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उनको समझ नहीं हैं। वह यमुना में झाग को हटाने की प्रक्रिया को चलाकर कहती हैं यमुना का प्रदूषण खत्म हो गया, जबकि हमारी सरकार में उसे केमिकल बता रही थीं।"