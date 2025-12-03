दिल्ली के 12 वार्डों में नगर निगम उपचुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान, जानिए परिणाम

चुनाव यहां कड़ा मुकाबला दिल्ली के मुंडका, शालीमार बाग-B, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका B, ढिचाउ कलां, नारायणा, संगम विहार A, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर में उपचुनाव हुए हैं। जिन 12 वार्डों में उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें 9 वार्ड में भाजपा और बाकी 3 पर AAP का कब्जा था। अभी दिल्ली नगर निगम भाजपा के पास 116 काउंसलर हैं, जबकि AAP के 99, कांग्रेस के पास 8 और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (IVP) के पास 15 काउंसलर हैं।

परिणाम कहां से कौन जीता? विनोद नगर से भाजपा की सरला चौधरी, द्वारका B से भाजपा की मनीषा देवी, अशोक विहार से वीना असीजा, ग्रेटर कैलाश से अंजुम मॉडल, ढिचाऊं कलां से रेखा रानी, चांदनी चौक से सुमन कुमार गुप्ता जीते हैं। चांदनी महल वार्ड से निर्दलीय मोहम्मद इमरान 4,592 वोटों से जीते हैं। मुंडका से AAP के अनिल, दक्षिण पुरी से राम स्वरूप कनौजिया, नारायणा से राजन अरोड़ा जीते हैं। संगम विहार A से कांग्रेस के सुरेश चौधरी जीते हैं।

सुरक्षा 30 नवंबर को हुआ था मतदान दिल्ली में उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान हुआ था, जिसके लिए सभी 12 वार्डों में सिर्फ 38.51 प्रतिशत मतदान हुआ था। निगम के चुनावी रण में 51 उम्मीदवार उतारे गए थे, जिनमें 26 महिला और 25 पुरुष उम्मीदवार थे। दिल्ली निगम की 250 सदस्यों वाले सदन में बहुमत के लिए 126 सीटें चाहिए। अगर आज भाजपा 7 से 8 सीटें जीतती है तो उसे मेयर चुनाव में मजबूती मिलेगी।

