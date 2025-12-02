अवध ओझा का आम आदमी पार्टी से मोह भंग, राजनीति से सन्यास लिया

दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा सीट पर उम्मीदवार रहे ओझा ने एक्स पर लिखा, 'आदरणीय अरविंद जी ,मनीष जी, संजय जी, सभी आप के पदाधिकारी,कार्यकर्ता, नेता आदि आप सभी का दिल बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रेम और सम्मान अपने दिया उसका ऋणी रहूंगा। राजनीति से संन्यास मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। अरविंद जी आप एक बहुत महान नेता है। पटपटगंज के लोगों का विशेष धन्यवाद जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। जय हिन्द।'

परिणाम

भाजपा के रविंद्र नेगा से हारे थे ओझा

दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में आने वाली पटपड़गंज सीट पर ओझा भाजपा उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी से 28,072 वोट से हारे थे। नेगी को कुल 74,060 और ओझा को 45,988 वोट मिले थे। ओझा ने हार के बाद कहा था, "यह मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से नहीं जुड़ सका...लोगों से मिलूंगा और अगला चुनाव यहीं से लड़ूंगा।" बता दें कि पटपड़गंज सीट पर 2013 से AAP के मनीष सिसोदिया विधायक बनते रहे थे।