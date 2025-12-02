अवध ओझा का आम आदमी पार्टी से मोह भंग, राजनीति से सन्यास लिया
क्या है खबर?
अपने अनोखे अंदाज से पढ़ाई के लिए चर्चित अवध ओझा (ओझा सर) ने राजनीति से सन्यास ले लिया है। फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) और राजनीतिक छोड़ने की सार्वजनिक घोषणा की। उन्होंने एक्स पर पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का धन्यवाद करते हुए कहा कि राजनीति से सन्यास उनका व्यक्तिगत निर्णय है। उन्होंने केजरीवाल को महान नेता बताया।
सन्यास
अवध ओझा ने क्या लिखा?
दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा सीट पर उम्मीदवार रहे ओझा ने एक्स पर लिखा, 'आदरणीय अरविंद जी ,मनीष जी, संजय जी, सभी आप के पदाधिकारी,कार्यकर्ता, नेता आदि आप सभी का दिल बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रेम और सम्मान अपने दिया उसका ऋणी रहूंगा। राजनीति से संन्यास मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। अरविंद जी आप एक बहुत महान नेता है। पटपटगंज के लोगों का विशेष धन्यवाद जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। जय हिन्द।'
ट्विटर पोस्ट
अवध ओझा का पोस्ट
आदरणीय— Avadh ojha (@OjhaAvadh57) December 2, 2025
परिणाम
भाजपा के रविंद्र नेगा से हारे थे ओझा
दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में आने वाली पटपड़गंज सीट पर ओझा भाजपा उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी से 28,072 वोट से हारे थे। नेगी को कुल 74,060 और ओझा को 45,988 वोट मिले थे। ओझा ने हार के बाद कहा था, "यह मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से नहीं जुड़ सका...लोगों से मिलूंगा और अगला चुनाव यहीं से लड़ूंगा।" बता दें कि पटपड़गंज सीट पर 2013 से AAP के मनीष सिसोदिया विधायक बनते रहे थे।