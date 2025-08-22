मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हमलावर का दोस्त राजकोट से हिरासत में, भेजे थे 2,000 रुपये

जांच

हमले से पहले भेजे 2,000 रुपये?

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अभी सैयद को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सैयद ने सकारिया को 2,000 रुपये भेजे थे। यह रुपये हमले के बाद भेजे गए या हमले के पहले पुलिस इसका पता लगा रही है। साथ ही पुलिस मामले में उसके कथित कनेक्शन को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने सैयद के फोन की जांच की है और उसे कब्जे में लिया है।