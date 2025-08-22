मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हमलावर का दोस्त राजकोट से हिरासत में, भेजे थे 2,000 रुपये
क्या है खबर?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया की जांच अब गुजरात के राजकोट तक पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने राजकोट में सकारिया के एक दोस्त तहसीन सैयद को हिरासत में लिया है और उसे दिल्ली लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि उसने सकारिया को पैसे भेजे थे। दिल्ली पुलिस ने राजकोट में 5 लोगों से पूछताछ की थी, जिसमें सैयद को दिल्ली लाया जा रहा है।
जांच
हमले से पहले भेजे 2,000 रुपये?
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अभी सैयद को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सैयद ने सकारिया को 2,000 रुपये भेजे थे। यह रुपये हमले के बाद भेजे गए या हमले के पहले पुलिस इसका पता लगा रही है। साथ ही पुलिस मामले में उसके कथित कनेक्शन को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने सैयद के फोन की जांच की है और उसे कब्जे में लिया है।
विवाद
सकारिया 5 दिन की हिरासत में
बुधवार 20 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान राजकोट के रहने वाले 41 वर्षीय सकारिया ने मुख्यमंत्री गुप्ता से मुलाकात की और अचानक उन पर हमला कर दिया। साकरिया ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर खींचा, जिससे उनका सिर मेज पर लड़ गया। उनको थप्पड़ मारे और गाली-गलौज भी की। पुलिस ने आरोपी को 5 दिन की हिरासत में लिया है। आरोपी पशु प्रेमी बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस आरोपी को राजकोट भी ले जा सकती है।