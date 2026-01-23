तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली, बोले- DMK की उल्टी गिनती शुरू हो गई

बयान

प्रधानमंत्री बोले- DMK में संस्कृति का अपमान करने वालों को प्राथमिकता

प्रधानमंत्री ने कहा, "यहां उमड़ी भारी भीड़ ने राज्य और देश को एक सशक्त संदेश दिया है कि तमिलनाडु बदलाव के लिए तैयार है और भ्रष्ट DMK सरकार से मुक्ति चाहता है। हमारा लक्ष्य जनता को DMK सरकार से मुक्त कराना है। DMK में वंशवादी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या संस्कृति का अपमान करने वालों को ही प्राथमिकता दी जाती है। तमिलनाडु के लिए इसके गंभीर परिणाम हुए हैं, क्योंकि राज्य इन कामों के असर से पीड़ित है।"