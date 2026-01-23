तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली, बोले- DMK की उल्टी गिनती शुरू हो गई
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी राज्यों के दौरे पर हैं। केरल के बाद अब उन्होंने तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं और DMK शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने DMK सरकार को भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध का समर्थन करने वाली बताया और लोगों से इसे उखाड़ फेंकने की अपील की।
बयान
प्रधानमंत्री बोले- DMK में संस्कृति का अपमान करने वालों को प्राथमिकता
प्रधानमंत्री ने कहा, "यहां उमड़ी भारी भीड़ ने राज्य और देश को एक सशक्त संदेश दिया है कि तमिलनाडु बदलाव के लिए तैयार है और भ्रष्ट DMK सरकार से मुक्ति चाहता है। हमारा लक्ष्य जनता को DMK सरकार से मुक्त कराना है। DMK में वंशवादी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या संस्कृति का अपमान करने वालों को ही प्राथमिकता दी जाती है। तमिलनाडु के लिए इसके गंभीर परिणाम हुए हैं, क्योंकि राज्य इन कामों के असर से पीड़ित है।"