मध्य पूर्व युद्ध: LPG संकट से स्विगी और इटरनल की सेवाओं पर पड़ सकता है असर

मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध का असर अब भारत के फूड डिलीवरी सेक्टर पर भी दिख सकता है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, कुकिंग गैस की सप्लाई में रुकावट की वजह से रेस्टोरेंट्स को परेशानी हो रही है। इसका असर बड़े प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी और इटरनल के ऑर्डर वॉल्यूम पर पड़ सकता है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर गैस की कमी जारी रही तो कई रेस्टोरेंट्स को अपने कामकाज में कटौती करनी पड़ सकती है।

LPG LPG सप्लाई में आई अचानक कमी रिपोर्ट के मुताबिक, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फिलहाल कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई सीमित कर दी है। निर्देश दिए गए हैं कि गैस की आपूर्ति पहले अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को दी जाए। इसकी वजह से होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट्स को सिलेंडर मिलना मुश्किल हो रहा है। अगर यही स्थिति जारी रहती है तो कई किचन को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है, जिससे फूड डिलीवरी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है।

असर युद्ध का असर गैस सप्लाई पर पड़ा बताया जा रहा है कि यह स्थिति इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष से जुड़ी है। इस युद्ध की वजह से मध्य पूर्व से आने वाली LPG शिपमेंट प्रभावित हुई है। भारत कुकिंग गैस का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। गैस की सप्लाई कम होने से कई शहरों में रेस्टोरेंट्स अपने किचन चलाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं और इंडस्ट्री में चिंता बढ़ रही है।

