गोलीबारी की घटना के बाद सदमे में हैं रिहाना

रिहाना के लॉस एंजिल्स वाले घर पर गोलीबारी की घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा

लेखन ज्योति सिंह 11:14 am Mar 10, 202611:14 am

क्या है खबर?

पॉप गायिका रिहाना को लेकर 9 मार्च को चौंकाने वाली खबर आई। बताया गया कि उनके लॉस एंजिल्स में बेवर्ली हिल्स स्थित घर पर एक महिला द्वारा कथित तौर पर गोलियां चलाई गईं। इस घटना के बाद से गायिका की सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया है। यह भी बताया गया है कि इस घटनाक्रम से 38 वर्षीय गायिका सदमे में हैं और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्कता बरती है। फिलहाल संदिग्ध महिला पुलिस हिरासत में है।