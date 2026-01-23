प्रधानमंत्री मोदी बोले- केरल में भाजपा की नींव पड़ गई, अब इसे विकसित बनाने का समय
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य केरल दौरे पर हैं। यहां उन्होंने तिरुवनंतपुरम में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, "आज केरल के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरल में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है।" उन्होंने कहा कि आप लोगों का जोश यह विश्वास दिलाता है कि अब केरल में बदलाव होकर रहेगा।
बयान
प्रधानमंत्री बोले- तिरुवनंतपुरम जीत से केरल में भाजपा की नींव पड़ी
प्रधानमंत्री ने कहा, "केरल में बदलाव की बात लेफ्ट के गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको तर्क और तथ्य के साथ बताऊंगा। 1987 के पहले गुजरात में भाजपा हाशिए की पार्टी थी। अखबार में 2 लाइन नहीं छपती थीं। 1987 में पहली बार अहमदाबाद में नगर निगम में जीत हासिल की। वैसे ही आज आपने तिरुवनंपुरम में हासिल की है। यहां से केरल में भाजपा की नींव पड़ गई है। अब विकसित केरल और NDA सरकार का समय है।"
विकसित
प्रधानमंत्री ने कहा- 25 साल में केरल को विकसित बनना है
प्रधानमंत्री ने कहा, "विकसित केरल के लिए बड़े फैसले का समय आ गया है। केरल को नई राजनीति। 21वीं शताब्दी के पहले 25 साल तो चले गए, अगले 25 सालों में केरल को विकसित बनाने के लिए भाजपा को बहुमत चाहिए। केरल के लोगों से कहना चाहूंगा कि यही समय है सही समय है। आइए भाजपा के साथ केरल में विकास के नए युग की शुरुआत करें। हमारी सरकार गरीब का जीवन बेहतर बनाने में जुटी है।"
सरकार
प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार पर साधा निशाना
प्रधानमंत्री ने कहा, "LDF, UDF विकास की दुश्मन है। वे केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकते हैं। हर घर नल योजना में देरी कर रही है। LDF नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चे आधुनिक स्कूलों में पढ़ें। ये सरकार बच्चों को योजनाओं से दूर रखे हुए है। गरीब विरोधी इस सरकार को सबक सिखाना जरूरी है। दिल्ली में 10 साल तक लेफ्ट के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चली। तब किसानों का पैसा नेताओं के पास पहुंच जाता था।"
बड़ी बातें
प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें
कांग्रेस की मुस्लिम लीग और माओवादी सोच से आपको सतर्क रहना है ये केरल को अपनी लैब बना रहे हैं। लेफ्ट ने बैंकों में घोटाले कर गरीबों का पैसा लूटा। ऐसे लोगों को कड़ी सजा देना जरूरी है। भाजपा को मौका दें, तो हम एक-एक पैसा वसूल करेंगे। भगवान अयप्पा के मंदिर में पूरे देश के लोगों की आस्था है, लेकिन LDF ने सबरीमाला मंदिर को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
योजनाएं
प्रधानमंत्री ने 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, स्वनिधि कार्ड लॉन्च किया
प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला चलाने वालों और फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को वित्तीय मदद करना है। उन्होंने 3 अमृत भारत एक्स्प्रेस और एक यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अमृत भारत एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम से तंबारम, तिरुवनंतपुरम से चारलापल्ली और नागरकोइल से मंगलुरू के बीच चलेगी। इसके अलावा उन्होंने CSIR-NIIST टेक्नोलॉजी हब और रेडियो सर्जरी केंद्र की आधारशिला रखी।