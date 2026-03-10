NCERT ने 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' अध्याय के लिए बिना शर्त माफी मांगी

NCERT ने 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' अध्याय के लिए बिना शर्त माफी मांगी, सभी किताब वापस ली

लेखन गजेंद्र 11:14 am Mar 10, 202611:14 am

क्या है खबर?

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने मंगलवार को अपनी कक्षा 8 की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' संबंधी अध्याय के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। NCERT ने सार्वजनिक माफी का एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने बताया कि परिषद ने पूरी किताब बाजार से वापस ले ली है और अब संबंधित अध्याय से जुड़ी कोई भी किताब उपलब्ध नहीं है। बता दें कि NCERT सुप्रीम कोर्ट में भी माफी मांग चुका है।