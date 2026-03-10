NCERT ने 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' अध्याय के लिए बिना शर्त माफी मांगी, सभी किताब वापस ली
क्या है खबर?
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने मंगलवार को अपनी कक्षा 8 की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' संबंधी अध्याय के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। NCERT ने सार्वजनिक माफी का एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने बताया कि परिषद ने पूरी किताब बाजार से वापस ले ली है और अब संबंधित अध्याय से जुड़ी कोई भी किताब उपलब्ध नहीं है। बता दें कि NCERT सुप्रीम कोर्ट में भी माफी मांग चुका है।
बयान
NCERT ने अपने बयान में क्या कहा?
NCERT ने जारी अपनी विज्ञप्ति में लिखा, "परिषद ने हाल ही में सामाजिक विज्ञान की टेक्स्ट बुक "एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड" ग्रेड 8 (पार्ट-II) प्रकाशित की है, जिसमें चैप्टर IV में "द रोल ऑफ़ ज्यूडिशियरी इन आवर सोसाइटी" शीर्षक था। NCERT के निदेशक और सदस्य, चैप्टर IV के लिए बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं। पूरी किताब वापस ले ली गई है और अब उपलब्ध नहीं है।"
विवाद
क्या है विवाद?
NCERT ने कक्षा 8 की नई पाठ्यपुस्तक में "हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका" नामक अध्याय के अंतर्गत "न्यायपालिका में भ्रष्टाचार" पर एक खंड रखा है। अध्याय में न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली "चुनौतियों" को बताया गया है। इसमें "न्यायपालिका में भ्रष्टाचार" और "न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या की कमी, जटिल कानूनी प्रक्रियाओं और खराब बुनियादी ढांचे जैसे कई कारणों से मामलों का भारी लंबित होना" को शामिल किया गया है। इसी का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था।