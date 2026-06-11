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कांग्रेस ने TMC के विलय की खबरों को खारिज किया, कहा- ये केवल निराधार अफवाहें
कांग्रेस ने TMC के साथ विलय की खबरों को खारिज किया है

कांग्रेस ने TMC के विलय की खबरों को खारिज किया, कहा- ये केवल निराधार अफवाहें

लेखन आबिद खान
Jun 11, 2026
06:12 pm
क्या है खबर?

कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के साथ संभावित विलय की अटकलों को खारिज करते हुए ऐसी खबरों को निराधार अफवाहें बताया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ हाल ही में हुई बैठक के दौरान हुई चर्चाएं राष्ट्रीय मुद्दों तक ही सीमित थीं और इसमें दोनों पार्टियों के विलय पर कोई बातचीत शामिल नहीं थी।

बयान

कांग्रेस ने कहा- भाजपा के खिलाफ मिलकर काम करेंगे

वेणुगोपाल ने TMC और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच हाल ही में हुई बैठकों को INDIA गठबंधन की चर्चा के हिस्से के रूप में नियमित बातचीत बताया। विलय की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "मैं अफवाहों और अटकलों का जवाब कैसे दे सकता हूं? बैठक केवल राष्ट्रीय मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से उठाने पर चर्चा के लिए थी।" उन्होंने आगे कहा, "निश्चित रूप से हम लोकतंत्र विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ मिलकर काम करेंगे।"

TMC

अटकलों पर TMC ने क्या कहा?

TMC ने विलय की संभावना पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा कि पार्टी के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह देखना बाकी है कि यह सहयोग गठबंधन का रूप लेगा या विलय का। पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख सुभंकर सरकार ने विलय की संभावना पर कहा, "राजनीति संभावनाओं का खेल है। इसलिए, कल कुछ भी हो सकता है।"

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अटकलें

क्यों लग रहीं विलय की अटकलें?

दरअसल, ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी INDIA की बैठक में शामिल होने के लिए इस हफ्ते दिल्ली में थे। इस दौरान दोनों ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से अलग-अलग बैठकें कीं। राहुल और अभिषेक की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। इसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि सोनिया ने ममता को TMC का कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव दिया था।

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भगदड़

लगातार TMC छोड़ रहे ममता के करीबी

इन अटकलों को इसलिए भी बल मिला क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद सांसद विधायक समेत कई नेता लगातार TMC छोड़ रहे हैं। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायक बगावत कर चुके हैं और पार्टी पर दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही करीब 19 लोकसभा सांसदों के भी बागी होने की खबर है। आज कल्याण बनर्जी ने भी चौंकाने वाला बयान दिया है। TMC के 3 राज्यसभा सांसद भी पार्टी छोड़ चुके हैं।

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