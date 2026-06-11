कांग्रेस ने TMC के विलय की खबरों को खारिज किया, कहा- ये केवल निराधार अफवाहें

बयान

कांग्रेस ने कहा- भाजपा के खिलाफ मिलकर काम करेंगे

वेणुगोपाल ने TMC और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच हाल ही में हुई बैठकों को INDIA गठबंधन की चर्चा के हिस्से के रूप में नियमित बातचीत बताया। विलय की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "मैं अफवाहों और अटकलों का जवाब कैसे दे सकता हूं? बैठक केवल राष्ट्रीय मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से उठाने पर चर्चा के लिए थी।" उन्होंने आगे कहा, "निश्चित रूप से हम लोकतंत्र विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ मिलकर काम करेंगे।"