बिहार में कांग्रेस ने जारी किया अति पिछड़ा घोषणा पत्र, राहुल बोले- आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे

बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर आज पटना में कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक हुई। ये आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस CWC बैठक थी। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, जबकि राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र भी जारी किया। इसमें अति पिछड़ा वर्ग के लिए कई घोषणाएं की गई हैं।

बयान राहुल गांधी बोले- 50 प्रतिशत आरक्षण की दीवार तोड़ देंगे बैठक में राहुल गांधी ने कहा, "लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने 2 बातें कहीं- देश में जातिगत जनगणना होगी और आरक्षण में 50 प्रतिशत की दीवार तोड़ेंगे। इन वादों के पीछे सोच थी कि आज भी देश में अतिपिछड़ा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्गों को जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। हम जातिगत जनगणना कर दिखाना चाहते हैं कि देश में किसकी कितनी आबादी है, ये पूरे देश को पता चलना चाहिए।"

संकल्प पत्र कांग्रेस ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए कीं ये घोषणाएं -पार्टी 'अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम' पारित करेगी। -अतिपिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण 30 प्रतिशत किया जाएगा। -आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा बढ़ाने के लिए विधान मंडल द्वारा पारित कानून को केंद्र को भेजा जाएगा। - चयन प्रक्रिया में 'नोट फाउंड सुटेबल' जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। -अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी भूमिहीनों को शहरी क्षेत्र में 3 डेसिमल और ग्रामीण क्षेत्र में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

खड़गे का बयान खड़गे ने कहा- भाजपा नीतीश कुमार को बोझ मानती है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "भाजपा नीतीश कुमार को दिमागी तौर पर रिटायर्ड मान चुकी है। वो उन्हें बोझ मानती है।" उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को संकट में डाल रहे हैं।" खड़गे ने वोट चोरी, चुनाव आयोग, GST, अर्थव्यवस्था, रोजगार पर भी बात की।

बम राहुल ने कहा- हाइड्रोजन बम आ रहा है राहुल ने एक बार फिर वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, "मैंने हाइड्रोजन बम की बात की है, वो आ रहा है। वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने के बाद भाजपा की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी।" कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, "राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला, वो जारी रहेगा। अगले महीने में राहुल मिनी हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम सहित अलग-अलग बम फोड़ने वाले हैं।"