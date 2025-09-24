राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल के कार्यक्रम में वंदे मातरम की जगह मां तुझे सलाम बजा (तस्वीर: एक्स/@BhajanlalBjp)

राजस्थान: कार्यक्रम में वंदे मातरम की जगह बजा 'मां तुझे सलाम', सावधान खड़े हुए मुख्यमंत्री भजनलाल

लेखन गजेंद्र 06:45 pm Sep 24, 202506:45 pm

क्या है खबर?

राजस्थान से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम में संगीतकार एआर रहमान का गाना बजता दिख रहा है। इसमें भी चौंकाने वाली बात ये है कि मंच पर मौजूद सभी मंत्री और अधिकारी भी उस गीत को सुनकर सावधान की अवस्था में खड़े हैं और कोई भी आपत्ति नहीं जता रहा। वीडियो को पत्रकार विनय सुल्तान समेत कई लोगों ने एक्स पर साझा किया है और सवाल उठाया है।