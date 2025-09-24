राजस्थान: कार्यक्रम में वंदे मातरम की जगह बजा 'मां तुझे सलाम', सावधान खड़े हुए मुख्यमंत्री भजनलाल
क्या है खबर?
राजस्थान से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम में संगीतकार एआर रहमान का गाना बजता दिख रहा है। इसमें भी चौंकाने वाली बात ये है कि मंच पर मौजूद सभी मंत्री और अधिकारी भी उस गीत को सुनकर सावधान की अवस्था में खड़े हैं और कोई भी आपत्ति नहीं जता रहा। वीडियो को पत्रकार विनय सुल्तान समेत कई लोगों ने एक्स पर साझा किया है और सवाल उठाया है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
राजस्थान में भजनलाल की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 'सेवा पर्व' मना रही है, जिसके तहत 21 सितंबर को सीकर के बजाज ग्राम में नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह आयोजित था। यहां कार्यक्रम शुरू होने से पहले राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' बजना था, लेकिन 'मां तुझे सलाम' बज गया, जिसकी अंत की एक लाइन में 'वंदे मातरम' है। कार्यक्रम का वीडियो राजस्थान आजतक ने यूट्यूब पर साझा किया है, जिसमें भी यही गाना चलता दिख रहा है।
ट्विटर पोस्ट
पत्रकार विनय सुल्तान ने साझा किया वीडियो
pic.twitter.com/pdggUGsqFf— vinay sultan (@vinay_sultan) September 24, 2025
ये सच नहीं हो सकता। सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की जगह माँ तुझे सलाम बजा दिया गया। मुख्यमंत्री सहित तमाम प्रशासनिक अमला खड़ा रहा। किसी को इस बात का ख्याल नहीं आया।
ये संघ की नर्सरी से निकले मुख्यमंत्री हैं?
वंदे मातरम् के सिर्फ दो…