कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर चलाया प्रधानमंत्री मोदी का चाय बेचते हुए AI वीडियो, मचा बवाल

वीडियो कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने साझा किया वीडियो कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता रागिनी नायक ने देर रात एक्स पर एक AI जनित वीडियो साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में केतली और गिलास लेकर चाय बेचते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो के शीर्षक में रागिनी ने लिखा है, 'अब ई कौन आया बे।' यह वीडियो देखने में भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इसका राजनीतिक असर कहीं ज्यादा गहरा हुआ है। भाजपा ने इस वीडियो को प्रधानमंत्री पद का अपमान करार दिया है।

विरोध भाजपा ने जताया कड़ा विरोध कांग्रेस नेता के इस कदम का भाजपा ने कड़ा विरोध जताते हुए इसे राष्ट्रीय संस्था के सम्मान और प्रधानमंत्री के पद का अपमान बताया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा, 'नामदार कांग्रेस OBC समुदाय से आने वाले कामदार प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। प्रधानमंत्री मोदी गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। कांग्रेस ने पहले भी उनकी पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाया था। उन्होंने बिहार में उनकी मां को गालियां दीं। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।'

विरोध उजागर हुई कांग्रेस नेतृत्व की भ्रष्ट मानसिकता- केसवन वरिष्ठ भाजपा नेता सीआर केसवन ने लिखा, 'यह पोस्ट कांग्रेस नेतृत्व की भ्रष्ट मानसिकता को उजागर करती है। यह घृणित वीडियो 140 करोड़ मेहनती मेधावी भारतीयों का घोर अपमान है और यह OBC समुदाय पर कांग्रेस का सीधा हमला है।' उन्होंने लिखा, 'कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी इस बात से नफरत करते हैं कि भारत की जनता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद दे रही है, जो समर्पण और कड़ी मेहनत से आगे आए हैं।'

पृष्ठभूमि कांग्रेस नेता ने किस पृष्ठभूमि को लेकर बनाया यह वीडियो दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कहा था कि उनके पिता गुजरात के वडनगर स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे और बचपन में उन्होंने उनकी मदद की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी साधारण पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते हुए उन्हें चायवाला कहा था और उन्हें कभी शीर्ष पद नहीं मिलने का दावा किया था। हालांकि, मोदी ने 2014 से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर अय्यर को करारा जवाब दिया है।