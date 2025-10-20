छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेल से लौटे, प्रशासन ने बेटे से मुलाकात नहीं कराई

मायूस

प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का लिया नाम

बघेल ने एक्स पर लिखा, 'दो दशक पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बाबूजी को जेल भेजा था। पर दीवाली के दिन उनसे मिलने की छूट मिल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कृपा से बेटा जेल में है। आज दीवाली है पर मुझे उससे मिलने की अनुमति नहीं है। बहरहाल, सबको दीवाली की शुभकामनाएं।' भाजपा ने बघेल के पोस्ट को राजनीतिक हथकंडा बताया है।