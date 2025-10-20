छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेल से लौटे, प्रशासन ने बेटे से मुलाकात नहीं कराई
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिवाली के मौके पर अपने बेटे चैतन्य बघेल से मिलने जेल गए थे, लेकिन प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी। वे मायूस होकर लौट आए। कांग्रेस नेता ने मीडिया से कहा, "मेरा बेटा जेल में है। जेल में ईद, दिवाली, होली जैसे त्योहारों पर उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति होती है। मुझे अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा। अन्य कैदियों के रिश्तेदारों को भी मिलने से रोका जा रहा है।"
मायूस
प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का लिया नाम
बघेल ने एक्स पर लिखा, 'दो दशक पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बाबूजी को जेल भेजा था। पर दीवाली के दिन उनसे मिलने की छूट मिल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कृपा से बेटा जेल में है। आज दीवाली है पर मुझे उससे मिलने की अनुमति नहीं है। बहरहाल, सबको दीवाली की शुभकामनाएं।' भाजपा ने बघेल के पोस्ट को राजनीतिक हथकंडा बताया है।
ट्विटर पोस्ट
सुनिए, क्या बोले भूपेश बघेल
#WATCH | दुर्ग: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, "मेरा बेटा जेल में है। जेल में भी ईद, दिवाली या होली जैसे त्योहारों पर उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति होती है। मुझे अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अन्य कैदियों के रिश्तेदारों… pic.twitter.com/uKDfZ8zPbJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 20, 2025
गिरफ्तार
ED ने चैतन्य को जुलाई में किया था गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य को 18 जुलाई, 2025 को उनके जन्मदिन पर भिलाई स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था। चैतन्य पर 2,000 करोड़ के शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उनकी जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। चैतन्य को 29 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा।