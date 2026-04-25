7 सांसदों का जाना AAP के लिए कितना बड़ा झटका, आगे क्या हैं चुनौतियां?

राज्यसभा राज्यसभा में AAP की उपस्थिति लगभग खत्म 7 सांसदों की बगावत से पहले राज्यसभा में AAP के 10 सांसद थे। अब केवल 3 बचे हैं। AAP के लिए यह केवल एक बगावत नहीं, बल्कि उपरी सदन में उसकी मौजूदगी का लगभग पूरी तरह खात्मा है। राघव अपने साथ पार्टी के दो तिहाई सदस्यों को लेकर भाजपा में गए हैं। ये आंकड़ा बेहद अहम है, चूंकि इतने सदस्यों पर दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई नहीं होती। यानी AAP चाहकर भी इनकी सदस्यता रद्द नहीं कर सकती।

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दिल्ली दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी को लगातार झटके दिल्ली विधानसभा चुनाव में AAP को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी की सत्ता केवल पंजाब तक सीमित रह गई। शुक्रवार के विद्रोह ने राज्यसभा में उसकी ताकत को और कमजोर कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों में AAP पंजाब में केवल 3 सीटें ही जीत पाई थीं। अब इस उठापटक के बाद पार्टी के दोनों सदन में केवल 6 ही सांसद बचे हैं और अहम राज्यों में चुनाव सर पर हैं।

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पंजाब पंजाब चुनावों पर क्या होगा असर? अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं। जिन 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ी हैं, उनमें से 6 पंजाब से थे। खुद राघव ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा राज्य था, जहां AAP सरकार बनाने में सफल हुई थी। अब पंजाब में पार्टी के लिए चुनौती कड़ी हो सकती है। भाजपा की कोशिश दिल्ली के बाद पंजाब से AAP को हटाने को होगी।

टूट दिल्ली में विधायकों के टूटने का खतरा इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, सबसे बड़ी चिंता दिल्ली में AAP विधायकों का पार्टी छोड़ने का खतरा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों को डर है कि इस विद्रोह के बाद 5 से 7 AAP विधायक पाला बदल सकते हैं। यह इसलिए अहम है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में AAP के केवल 22 विधायक हैं। दिल्ली AAP के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, यह पार्टी का राजनीतिक आधार और पहचान है, जो लगातार कमजोर होता जा रहा है।