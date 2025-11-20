बिहार: नीतीश कुमार की नई सरकार में 26 मंत्री, NDA ने कैसे साधे जातीय समीकरण?

नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं की मौजूदगी में नीतीश मुख्यमंत्री बने। उनके साथ कुल 26 विधायक भी मंत्री बनाए गए हैं। इनमें भाजपा के 14, JDU के 8, लोक जनशक्ति पार्टी (LJP रामविलास) के 2 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा (HAM) के 1-1 विधायक हैं। आइए मंत्रिमंडल के जातिगत समीकरण समझते हैं।

राजपूत नीतीश मंत्रिमंडल में 4 राजपूत, 4 दलित मंत्री नीतीश मंत्रिमंडल में 4 राजपूत मंत्री बनाए गए हैं। इनमें जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह, महुआ से विधायक संजय कुमार सिंह, आरा से विधायक संजय सिंह 'टाइगर' और धमदाहा के विधायक लेसी सिंह शामिल हैं। चुनावों में राजपूत समुदाय के 32 नेताओं ने जीत दर्ज की है। वहीं, 4 दलितों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। भोरे से विधायक सुनील कुमार, अशोक चौधरी, पाटेपुर से विधायक लखेंद्र रौशन और बखरी से विधायक संजय पासवान मंत्रिमंडल में हैं।

कुशवाह कुशवाह और कुर्मी समुदाय के 5 विधायक बने मंत्री कुशवाहा और कुर्मी समुदाय से कुल 5 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। कुशवाह समुदाय से सम्राट चौधरी, सुरेंद्र मेहता और दीपक प्रकाश को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। कुर्मी समुदाय से खुद मुख्यमंत्री नीतीश के अलावा नालंदा से विधायक श्रवण कुमार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। निषाद और यादव समुदाय से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। निषाद समुदाय से मदन सहनी और रमा निषाद, जबकि यादव समुदाय से रामकृपाल यादव और विजेंद्र यादव को जगह मिली है।

वैश्य भाजपा ने वैश्य समुदाय के 4 विधायकों को मंत्री बनाया वैश्य समुदाय को भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। यही वजह है कि भाजपा ने 4 वैश्य विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। इस समुदाय से आने वाले किशनगंज विधायक दिलीप जायसवाल, नौतन से विधायक नारायण प्रसाद, औरंगाबाद से विधायक प्रमोद कुमार और मधुबनी से विधायक अरुण शंकर प्रसाद (सूड़ी समुदाय) को मंत्री बनाया है। वैश्य समुदाय से सभी नेता भाजपा कोटे से ही मंत्री बने हैं। JDU से वैश्य समुदाय का कोई नेता मंत्री नहीं बना है।