LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / बिहार में नई सरकार के गठन के बाद तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया आई, क्या बोले?
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया आई, क्या बोले?
तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बधाई दी

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया आई, क्या बोले?

लेखन गजेंद्र
Nov 20, 2025
02:58 pm
क्या है खबर?

बिहार के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त देखने वाले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के शपथ के बाद पहला बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश समेत सभी मंत्रियों को शपथ लेने की बधाई दी है। साथ ही तेजस्वी ने सभी वादों को पूरा करने और बिहार के लोगों के जीवन में सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाने की बात कही है।

बयान

क्या बोले तेजस्वी?

तेजस्वी ने लिखा, 'आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है नई सरकार जिम्मेदारीपूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहारवासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी।' बता दें कि तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं।

ट्विटर पोस्ट

तेजस्वी यादव का बयान