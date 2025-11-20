बिहार में नई सरकार के गठन के बाद तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया आई, क्या बोले?

बयान

क्या बोले तेजस्वी?

तेजस्वी ने लिखा, 'आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है नई सरकार जिम्मेदारीपूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहारवासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी।' बता दें कि तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं।