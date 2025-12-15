मुंबई नगर निकाय चुनाव 15 जनवरी को होंगे, अगले दिन आएगा परिणाम

महाराष्ट्र में मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव 15 जनवरी, 2026 को आयोजित किए जाएंगे और अगले दिन 16 जनवरी, 2026 को परिणाम की घोषणा होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए महाराष्ट्र राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी दिनेश वाघमारे ने बताया कि BMC के साथ 28 अन्य नगर निगमों के चुनाव भी उसी दिन होंगे। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू होगी, जो 30 दिसंबर तक चलेगी।

चुनाव चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे 15 लाख रुपये चुनाव अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर को होगी और नाम वापसी 2 जनवरी, 2026 तक लिया जा सकता है। उम्मीदवारों की अंतिम सूची और प्रतीकों का वितरण 3 जनवरी, 2026 को होगा। चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए उम्मीदवार द्वारा खर्च की जा सकने वाली अधिकतम राशि 15 लाख रुपये तय की है। वाघमारे ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों का जाति वैधता प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है।

चुनाव 2017 के बाद अब होगा चुनाव देश की सबसे धनी नगर निगम BMC का चुनाव 2017 के बाद 2026 में होगा। इसे पहले चुनाव 2022 में होना था, लेकिन वार्ड सीमांकन और कानूनी मुद्दों के कारण चुनाव टल गए थे। इस बार 236 सीटों पर चुनाव होगा। वर्ष 2017 में अविभाजित शिवसेना ने 84 सीटें जीतीं थीं, वहीं, भाजपा ने 82 सीटें जीतकर पिछले चुनाव की तुलना में 50 से अधिक सीटों का लाभ दर्ज किया। कांग्रेस ने तब 31 सीटें जीती थी।

